Riparte il campionato e per l'Inter c'è subito la sfida alla capolista Roma. I nerazzurri vogliono continuare la striscia di vittorie

Andrea Della Sala Redattore 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 11:46)

"Se la nuova Inter è in grado di tenere certi ritmi e certi equilibri, ci sono poche squadre come questa Roma più adatte per fare il primo tagliando alla squadra di Chivu. E se ci sono (vedi Napoli), l’Inter tra una settimana sarà al Maradona per capire ancora meglio quale ruolo vuole recitare. Alla vigilia di questa settimana chiave, il tecnico romeno sente il momento (oggi riavrà anche il tifo della curva) e dopo cinque vittorie di fila contro avversari di seconda fascia scrive per la prima volta il suo manifesto", spiega il Corriere della Sera.

"L’Operazione Aggancio inizia senza Thuram («Non so quando torna ma sta meglio») e anche se il tecnico si diverte a seminare dubbi («Sicuri che Lautaro sarà titolare?»), la coppia di partenza dovrebbe essere ancora formata dall’argentino e da Bonny, reduce dal vistoso debutto da titolare contro la Cremonese, con 1 gol e 3 assist. Per Pio Esposito ci sarà spazio a partita in corso e magari una maglia da titolare martedì a Bruxelles, contro l’Union St Gilloise in Champions".

"Più che crescere, la vecchia Inter deve stabilizzarsi nella nuova modalità di gioco, ovvero mostrare contro un avversario in forma e con caratteristiche ben precise (di fisicità e di attenzione difensiva), di reggere il passo che ha intrapreso, grazie a una condizione atletica brillante. E coniugare questa nuova energia con l’atteggiamento che le chiede Chivu: più pressing, più riconquista alta (da cui nascono più occasioni), pochi retropassaggi. Tutto racchiuso e sintetizzato dalla parolina magica «verticalità», che anche i calciatori ripetono spesso ai microfoni", chiude il quotidiano.