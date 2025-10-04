Non c’è ansia negli occhi di Cristian Chivu. L’allenatore dell’Inter si presenta con toni pacati e sereni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese. Una gara che rappresenta un punto di svolta.
Inter, Chivu all’assalto della vetta: Frattesi e Bonny dal 1′, out Dimarco e Acerbi
Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, se l’Inter batte la Cremonese, completando la cinquina di vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, è prima in classifica almeno per una note.
Finora ha utilizzato 20 titolari diversi in 7 partite e preferisce non dare indicazioni di formazione.
“Eppure, abbassando spesso la testa per difendere dalle telecamere i suoi sorrisi sardonici, trasmette un senso di normalità dal palco di Appiano Gentile. Non gli piace azzannare il futuro, preferisce viverlo rispettandone i tempi di realizzazione - aggiunge la Rosea -. In fondo lui, di se stesso, non ha mai dubitato. Tanto da divertirsi a depistare i giocatori con le scelte di formazione, con l’obiettivo di tenerli tutti vigili fino all’ultimo secondo prima di partire per gli stadi”.
Tra i pali c’è Sommer, con Akanji e Bastoni ai lati di De Vrij e Acerbi in panchina. Sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Carlos Augusto, mentre in mezzo in via precauzionale Calhanoglu è pronto ad accomodarsi in panchina, con Barella in regia e Frattesi e Mkhitaryan ai suoi lati. In avanti tocca a Bonny far coppia con Lautaro, con Pio Esposito pronto alla staffetta.
