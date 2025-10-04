Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, se l’Inter batte la Cremonese, completando la cinquina di vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, è prima in classifica almeno per una note.

Finora ha utilizzato 20 titolari diversi in 7 partite e preferisce non dare indicazioni di formazione.

Tra i pali c’è Sommer, con Akanji e Bastoni ai lati di De Vrij e Acerbi in panchina. Sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Carlos Augusto, mentre in mezzo in via precauzionale Calhanoglu è pronto ad accomodarsi in panchina, con Barella in regia e Frattesi e Mkhitaryan ai suoi lati. In avanti tocca a Bonny far coppia con Lautaro, con Pio Esposito pronto alla staffetta.