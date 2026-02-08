Come scenderà in campo l'Inter oggi? Se lo chiedono i tifosi e per una parte anche il Corriere della Sera. Dal quotidiano arrivano diverse certezze e un solo dubbio sulla formazione di questo pomeriggio. Cristian Chivu darà spazio praticamente a tutti i titolari, a una settimana dal derby d'Italia con la Juventus. Thuram incluso? Sul francese la riflessione sembra ancora aperta. Si legge sul quotidiano:

"Ma il turnover quasi totale fatto in Coppa Italia e la prossima settimana libera da impegni infrasettimanali consentono a Chivu di schierare la formazione migliore possibile, con un unico dubbio: Thuram sembra in vantaggio su Esposito e sarà interessante capire se la Thu-La viene insediata dalla Pio-La o se invece, quando non c’è necessità stringente di turnover il francese resta il titolare.

Mercoledì a Monza Thuram ha giocato 55’ contro il Toro, facendo l’assist per Diouf, ma uscendo leggermente incupito per il cambio precoce: Marcus ha voglia di ritrovare un gol decisivo, che gli manca dalla prima partita di Champions, con la doppietta all’Ajax. Quella partita in Olanda e quella successiva proprio con il Sassuolo sono state le uniche due con la coppia Esposito-Thuram dall’inizio, che evidentemente non convince fino in fondo in Chivu".