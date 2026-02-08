Insieme in campionato dopo quasi un mese. Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono pronti a partire titolari uno accanto all’altro oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Ma occhio a Pio Esposito, che con Lautaro ha instaurato un ottimo feeling ed è partito titolare per tre volte di fila nelle ultime tre.

Al Mapei Stadium Chivu è pronto a mandare in campo la formazione tipo, con Zielinski in regia e Sucic e Mkhitaryan favoriti su Frattesi. In porta Sommer.