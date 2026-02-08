FC Inter 1908
La probabile formazione dei nerazzurri di Chivu in vista della sfida di campionato di oggi alle 18 sul campo del Sassuolo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Insieme in campionato dopo quasi un mese. Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono pronti a partire titolari uno accanto all’altro oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Come evidenzia Tuttosport, i due non partono in tandem dalla sfida contro il Napoli l’11 gennaio (poi l’Arsenal in Champions).

Per la ThuLa la sfida col Sassuolo rappresenta le prove generali in vista del derby d’Italia di sabato prossimo a San Siro.

Ma occhio a Pio Esposito, che con Lautaro ha instaurato un ottimo feeling ed è partito titolare per tre volte di fila nelle ultime tre.

Al Mapei Stadium Chivu è pronto a mandare in campo la formazione tipo, con Zielinski in regia e Sucic e Mkhitaryan favoriti su Frattesi. In porta Sommer.

