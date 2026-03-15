Non è affatto passata la furia dell'Inter per le decisioni di Manganiello nei minuti finali della partita contro l'Atalanta. Ora, come riporta il Corriere della Sera, in casa nerazzurra aleggia una sensazione netta e pesante:
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fcinter1908 news rassegna stampa In casa Inter ora c’è una sensazione netta e pesante: “Non devono essere gli arbitri a…”
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In casa Inter ora c’è una sensazione netta e pesante: “Non devono essere gli arbitri a…”
Non è affatto passata la furia dell'Inter per le decisioni di Manganiello nei minuti finali della partita contro l'Atalanta
"A questo punto della stagione — con il Milan che stasera può rifarsi sotto a 5 punti — è lecito non essere brillanti. E l’Inter non lo è dalla partita vinta con la Juve e dal caso Bastoni: da allora, in sei partite ha battuto solo Lecce e Genoa e l’assenza di Lautaro non è una coincidenza".
"Ma tutte le squadre hanno diritto ad attraversare momenti di difficoltà, senza che siano gli arbitri a determinarne le sorti. E la sensazione netta dell’Inter — dopo il gol dell’Atalanta che nasce da una spinta di Sulemana su Dumfries e soprattutto dopo il rigore non concesso per un calcio di Scalvini su Frattesi — è proprio questa".
(Fonte: Corriere della Sera)
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