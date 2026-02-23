"All’alba della stagione immaginare una classifica come questa sembrava un esercizio di ottimismo irrazionale, quasi utopico, soprattutto quando la nuova Inter raccoglieva la miseria di tre punticini nelle prime tre: dopo il ko di Torino con la Juve, che seguiva quello a San Siro con l’Udinese, pareva iniziare la lunga traversata nel deserto post-Inzaghi. Mai previsione fu più sbagliata: l’allenatore romeno ha cancellato la memoria breve e le ultime delusioni del predecessore, ha imposto un altro metodo e costruito bullone dopo bullone questo carrarmato che schiaccia la A. È indubbio che la concorrenza in patria sia tenera e continui a offrire regali non richiesti alla capolista, ma il merito del primato (in costante allargamento) appartiene allo stesso Chivu".