L'Inter di Chivu ha già la sua forma: una squadra più verticale ma anche decisamente più aggressiva, con un pressing che ha colpito immediatamente la Lazio nell'ultima giornata.
Inter di Chivu più aggressiva: tanti falli? Rischio calcolato. E l’ultimo esperimento…
"L’1-0 lampo di Lautaro, in fondo, nasce proprio da questo nuovo veleno in corpo: in questo caso, Bastoni ha fatto la parte dell’assaltatore. E, quando la pressione va a vuoto, nessuna paura dei falli per evitare guai: sono stati 26 contro la Lazio, un’enormità, ma pure un rischio calcolato. In questo nuovo modo di giocare, interrompere l’azione a volte è necessario, anche a costo di vedersi sventolare qualche cartellino. Le rotazioni scientifiche continueranno a prescindere da eventuali squalifiche: anche adesso che è tornato alla causa Thuram, Pio e Bonny troveranno comunque spazio anche dall’inizio", spiega La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge:
"Il resto è un insieme di mosse sparse: dalla rinascita di Zielinski ad alcuni cambi di ruolo, come il posto da centralone pensato per Bisseck e l’ultimo esperimento di Carlos Augusto a destra. Se il nuovo arrivato Sucic permette a Mkhitaryan di recuperare con calma, Akanji sembra nerazzurro da una vita. Proprio lo svizzero, che condivide la stessa passione americana del tecnico ed è ardente tifoso degli Atlanta Falcons, sarebbe volentieri volato a Madrid con Chivu: la nazionale lo inchioda al campo, ma intanto partecipa in prima persona alla nuova era interista. Lui assieme agli altri sta imparando a rompere la linea, yard dopo yard, fallo dopo fallo, gol dopo gol".
