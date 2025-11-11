Inter di Chivu più aggressiva: tanti falli? Rischio calcolato. E l’ultimo esperimento…

L'Inter di Chivu ha già la sua forma: una squadra più verticale ma anche decisamente più aggressiva, con un pressing che ha colpito immediatamente la Lazio nell'ultima giornata.

"L’1-0 lampo di Lautaro, in fondo, nasce proprio da questo nuovo veleno in corpo: in questo caso, Bastoni ha fatto la parte dell’assaltatore. E, quando la pressione va a vuoto, nessuna paura dei falli per evitare guai: sono stati 26 contro la Lazio, un’enormità, ma pure un rischio calcolato. In questo nuovo modo di giocare, interrompere l’azione a volte è necessario, anche a costo di vedersi sventolare qualche cartellino. Le rotazioni scientifiche continueranno a prescindere da eventuali squalifiche: anche adesso che è tornato alla causa Thuram, Pio e Bonny troveranno comunque spazio anche dall’inizio", spiega La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: