L’attaccante francese ha recuperato e, non essendo stato convocato dal ct della Francia, potrà ritrovare la condizione in allenamento

L’attaccante francese Marcus Thuram ha recuperato e, non essendo stato convocato dal ct della Francia, potrà ritrovare la condizione in allenamento.

“L’Inter ha vinto 11 delle ultime 12 partite, perdendo solo a Napoli. Come la Roma, battuta all’Olimpico il 18 ottobre con gol proprio di Bonny, la squadra di Chivu però ha perso già 3 volte, perché l’avvio contro Udinese e Juve è stato complicato. E non a caso la media punti della strana coppia di testa porta a una proiezione di 83 punti , uno in più del Napoli dello scorso anno, una delle quote scudetto più basse con la A a 20 squadre”, scrive il Corriere della Sera.

Getty Images

“I margini di crescita quindi non mancano, anche nella gestione del rischio. Perché Chivu di recente ha detto: «Preferisco vincere 4-3 che 1-0». E questo comporta una «riprogrammazione» iniziata a luglio e non ancora terminata. Anche per questo, dando per scontata la piena efficienza di Thuram per il derby e una gestione più rilassata di Lautaro (con l’Argentina ha solo un’amichevole il 14), il vero dubbio con il Milan riguarda il centrale difensivo, per una squadra che gioca con la linea così alta: Bisseck o Acerbi. Quasi una disputa ideologica”, aggiunge il Corriere.