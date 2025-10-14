Dopo alcuni mesi sulla panchina dell'Inter si vede la mano di Cristian Chivu. In uno spartito comunque uguale al passato ha avuto modo di innestare alcune novità che balzano all'occhio. E che evidenzia anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "L’Inter è in marcia, Cristian Chivu la sta traghettando verso un nuovo calcio. Il cambiamento è morbido, Chivu non ha disboscato la foresta piantata da Simone Inzaghi nei suoi quattro anni ad Appiano.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Inter, Chivu non ha disboscato la foresta di Inzaghi ma sembra più vicino a…
news
GdS – Inter, Chivu non ha disboscato la foresta di Inzaghi ma sembra più vicino a…
Il focus dal quotidiano sull'impronta che il nuovo tecnico nerazzurro sta dando alla squadra
Ha potato gli alberi, seminato altre piante. È presto per dire quale sarà il punto di arrivo, però qualcosa si comincia a vedere e a capire. C’è del Gasperini in questo Chivu e sabato sera Roma-Inter misurerà affinità e diversità tra i due allenatori. Anche Gasperini lavora sulla trasformazione della Roma. La classifica dice che è più avanti di Chivu nella “voltura”, ma alla Roma il calcio d’attacco di Gasperini ancora non si è mostrato, se non a sprazzi. Niente di preoccupante. Se la Roma è prima senza che l’effetto Gasp si sia compiuto, figuriamoci che cosa accadrà quando il gasperinismo attecchirà appieno".
© RIPRODUZIONE RISERVATA