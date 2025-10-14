Dopo alcuni mesi sulla panchina dell'Inter si vede la mano di Cristian Chivu. In uno spartito comunque uguale al passato ha avuto modo di innestare alcune novità che balzano all'occhio. E che evidenzia anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "L’Inter è in marcia, Cristian Chivu la sta traghettando verso un nuovo calcio. Il cambiamento è morbido, Chivu non ha disboscato la foresta piantata da Simone Inzaghi nei suoi quattro anni ad Appiano.

Ha potato gli alberi, seminato altre piante. È presto per dire quale sarà il punto di arrivo, però qualcosa si comincia a vedere e a capire. C’è del Gasperini in questo Chivu e sabato sera Roma-Inter misurerà affinità e diversità tra i due allenatori. Anche Gasperini lavora sulla trasformazione della Roma. La classifica dice che è più avanti di Chivu nella “voltura”, ma alla Roma il calcio d’attacco di Gasperini ancora non si è mostrato, se non a sprazzi. Niente di preoccupante. Se la Roma è prima senza che l’effetto Gasp si sia compiuto, figuriamoci che cosa accadrà quando il gasperinismo attecchirà appieno".