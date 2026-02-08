Alle 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena la sfida valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo e Inter.
Sassuolo-Inter, chi gioca titolare? Dalla ThuLa a Frattesi: le probabili formazioni
Fabio Grosso è intenzionato a schierare un 4-3-3 con l’ex Pinamonti come riferimento offensivo e Muharemovic, obiettivo dei nerazzurri, a guidare la difesa.
L’unico dubbio da sciogliere è in mezzo al campo, con Thorstvedt e Lipani a giocarsi un posto da titolare.
In casa Inter, La Gazzetta dello Sport conferma l’anticipazione di FCINTER1908: ci sarà Sommer tra i pali. In difesa tornano Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre in mezzo al campo Frattesi scalpita e prova il sorpasso su Sucic, al momento ancora avanti.
In avanti ci sarà la ThuLa, ma attenzione a Pio Esposito, che prova a scavalcare il francese.
PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-INTER
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
