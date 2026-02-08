FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Sassuolo-Inter, chi gioca titolare? Dalla ThuLa a Frattesi: le probabili formazioni

news

Sassuolo-Inter, chi gioca titolare? Dalla ThuLa a Frattesi: le probabili formazioni

Sassuolo-Inter, chi gioca titolare? Dalla ThuLa a Frattesi: le probabili formazioni - immagine 1
Le possibili scelte di formazione di Grosso e Chivu: chi gioca titolare e le ultime sui protagonisti della sfida
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Alle 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena la sfida valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo e Inter.

Fabio Grosso è intenzionato a schierare un 4-3-3 con l’ex Pinamonti come riferimento offensivo e Muharemovic, obiettivo dei nerazzurri, a guidare la difesa.

Sassuolo-Inter, chi gioca titolare? Dalla ThuLa a Frattesi: le probabili formazioni- immagine 2
Getty Images

L’unico dubbio da sciogliere è in mezzo al campo, con Thorstvedt e Lipani a giocarsi un posto da titolare.

In casa Inter, La Gazzetta dello Sport conferma l’anticipazione di FCINTER1908: ci sarà Sommer tra i pali. In difesa tornano Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre in mezzo al campo Frattesi scalpita e prova il sorpasso su Sucic, al momento ancora avanti.

In avanti ci sarà la ThuLa, ma attenzione a Pio Esposito, che prova a scavalcare il francese.

Sassuolo-Inter, chi gioca titolare? Dalla ThuLa a Frattesi: le probabili formazioni- immagine 3

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-INTER

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Leggi anche
Inter, Chivu vuole la fuga prima del tour de force: titolarissimi e 9 cambi, Thuram…
Inter, Lautaro punta Boninsegna: podio ad un passo. Chivu lo esalta, il futuro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA