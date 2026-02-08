Le possibili scelte di formazione di Grosso e Chivu: chi gioca titolare e le ultime sui protagonisti della sfida

Alle 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena la sfida valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo e Inter.

Fabio Grosso è intenzionato a schierare un 4-3-3 con l’ex Pinamonti come riferimento offensivo e Muharemovic, obiettivo dei nerazzurri, a guidare la difesa.

L’unico dubbio da sciogliere è in mezzo al campo, con Thorstvedt e Lipani a giocarsi un posto da titolare.

In casa Inter, La Gazzetta dello Sport conferma l’anticipazione di FCINTER1908: ci sarà Sommer tra i pali. In difesa tornano Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre in mezzo al campo Frattesi scalpita e prova il sorpasso su Sucic, al momento ancora avanti.