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Inter, Chivu ha scelto: ecco chi sarà la riserva di Khalaili a destra
Anan Khalaili sarà oggi a Milano per unirsi alla famiglia nerazzurra. Su di lui c’è un piano ben chiaro da parte di Cristian Chivu, che secondo il Corriere dello Sport ha stabilito anche chi dovrebbe essere la sua alternativa. Si legge infatti sul quotidiano:
“Khalaili sarà a disposizione di Chivu già da lunedì e, giovedì prossimo, partirà con i nuovi compagni per il ritiro in Germania. Comincerà subito, quindi, il processo di adattamento al calcio italiano e a ciò che gli chiederà il tecnico rumeno. L'idea, come già sottolineato, è che possa essere subito titolare. Anche perché la sua alternativa sarà Diouf, che, dunque, proseguirà il suo adattamento ad esterno. Sarà Luis Henrique a partire, quindi? Non è detto.
Dipenderà dalle offerte, come per il francese. Ma nella testa di Chivu, l'ex-Marsiglia potrebbe essere dirottato a sinistra, per fare il back-up di Dimarco, come già avvenuto in alcune occasioni la scorsa stagione. Ciò significa che Carlos Augusto - proseguono i discorsi per il suo rinnovo - farà soprattutto il vice-Bastoni”.
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