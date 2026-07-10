Inter, Chivu ha scelto: ecco chi sarà la riserva di Khalaili a destra

“Khalaili sarà a disposizione di Chivu già da lunedì e, giovedì prossimo, partirà con i nuovi compagni per il ritiro in Germania. Comincerà subito, quindi, il processo di adattamento al calcio italiano e a ciò che gli chiederà il tecnico rumeno. L'idea, come già sottolineato, è che possa essere subito titolare. Anche perché la sua alternativa sarà Diouf, che, dunque, proseguirà il suo adattamento ad esterno. Sarà Luis Henrique a partire, quindi? Non è detto.