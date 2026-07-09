"La differenza la fa se Rocchi si sia adeguato a gradimenti o sgradimenti, o abbia fatto la scelta che riteneva migliore, magari confrontandosi con i suoi collaboratori. Un interrogativo che per ora l’inchiesta non ha risolto, e dal quale ne dipende l’esito, mentre il filone delle “bussate” passa a Monza per competenza territoriale".

"La chiusura delle indagini è prevista entro fine luglio: Ascione e Ielo decideranno insieme, l’archiviazione è ritenuta la soluzione più probabile. Alla finestra, la Procura Figc guidata da Giuseppe Chiné, che attende gli atti per valutare l’apertura di un’inchiesta, con tempi più rapidi e criteri diversi, dato che quel che non è penalmente rilevante potrebbe esserlo per la giustizia sportiva".