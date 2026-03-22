Servirà l'aiuto di tutti per uscire indenni da una trasferta pericolosa. L'Inter a Firenze si gioca stasera un pezzo di scudetto, per cui non bisogna affatto sottovalutare la situazione. Chivu lo ha chiarito anche nella conferenza stampa della vigilia, in cui ha fatto un appello allo spogliatoio e in particolare ad alcuni calciatori. Lo sottolinea anche La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina:
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Inter, Chivu ieri ha fatto un appello ai leader: si riferiva soprattutto a…
L'allenatore nerazzurro ha pronunciato alcune frasi in conferenza stampa che non sono passate inosservate
"Chivu non sarà in panchina, avendo rimediato l’espulsione contro l’Atalanta, Al suo posto il vice Kolarov, che è un boss riconosciuto e stimato dai giocatori. Ma ieri ha chiesto proprio ai leader della squadra di «assumersi le proprie responsabilità per dare un contributo». Si riferiva a Marcus Thuram, sicuramente, il grande assente delle ultime settimane. Ma anche a Nicolò Barella, il cui rendimento è stato molto inferiore agli standard abituali. L’Inter ha bisogno di loro, come di Dumfries che è appena rientrato dall’infortunio, per ristabilire le distanze sulla concorrenza".
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