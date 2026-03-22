" La crisi senza fine di Suning tocca direttamente, o meglio azzera, le finanze personali di Zhang Jindong . L’ex patron dell’Inter e padre di Steven, ex presidente del club nerazzurro, ha perso completamente il proprio patrimonio, con l’eccezione dell’abitazione principale, nell’ambito della ristrutturazione del gruppo". Così Tuttosport nel suo focus sull'emergenza in casa Suning, azienda cinese ex proprietaria del club nerazzurro: il patron Zhang Jindong si è visto infatti azzerare tutte le sue risorse.

Si legge: "Lo ha ratificato il Tribunale Intermedio del Popolo di Nanchino, in relazione alla riorganizzazione di Suning.com: un piano da circa 30 miliardi di euro, nel quale Zhang ha fatto confluire - cedendole a un trust a garanzia dei debiti - non solo partecipazioni e azioni, ma anche le liquidità derivanti dalla cessione di immobili e persino oggetti da collezione. È l’ultimo approdo di un tracollo finanziario iniziato con la pandemia, arrivata proprio quando Suning aggrediva il mercato a suon di miliardi e che lo ha portato a perdere l’Inter in favore di Oaktree.