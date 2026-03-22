GdS – Inter, un problema contingente esiste. Adesso Chivu deve…

Il focus sul momento che sta attraversando la squadra nerazzurra e sulla prospettiva del tecnico verso la gara di stasera

"In cuor suo nella domenica del derby, che era stata anche la sua ultima apparizione mediatica, sperava di aver ormai seminato i due pericolosi inseguitori, Allegri e Conte, il Milan e il Napoli, invece risaliti rispettivamente a -5 e -6.