Cristian Chivu sa bene che stasera a Firenze c'è in palio un pezzo di scudetto. La sua Inter deve rispondere, possibilmente anche in maniera convincente, alle vittorie di Milan e Napoli negli anticipi degli ultimi giorni per mandare un segnale nel momento cruciale della stagione. La Gazzetta dello Sport analizza la gara di stasera dalla prospettiva del tecnico nerazzurro:
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fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Inter, un problema contingente esiste. Adesso Chivu deve…
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GdS – Inter, un problema contingente esiste. Adesso Chivu deve…
Il focus sul momento che sta attraversando la squadra nerazzurra e sulla prospettiva del tecnico verso la gara di stasera
"In cuor suo nella domenica del derby, che era stata anche la sua ultima apparizione mediatica, sperava di aver ormai seminato i due pericolosi inseguitori, Allegri e Conte, il Milan e il Napoli, invece risaliti rispettivamente a -5 e -6.
Adesso deve quasi riconquistare il diritto a uno scudetto che sentiva già suo, riallacciando i contatti con una realtà fatta di spigoli e sbandate. Se lo stesso allenatore sostiene che la squadra deve ritrovare «intensità e attenzione» nel mezzo di «un calo fisiologico» significa che un problema contingente esiste. Al di là della perdurante assenza di Lautaro, che pure abbassa la media punti e dimezza la media realizzativa".
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