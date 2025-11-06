"Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma da salvare, in quest’Inter, ci sono soltanto i tre punti. La prestazione va accartocciata e gettata nel cestino. Non avremmo mai immaginato che l’Inter avrebbe sofferto i kazaki del Kairat. Eppure, è successo, ed è andata bene, scampato pericolo, perché, in altre epoche, contro formazioni altrettanto sconosciute, l’Inter aveva rimediato figuracce storiche. Inter capolista assieme a Bayern ed Arsenal. Quattro vittorie su quattro, 12 punti: mai l’Inter aveva fatto un poker di 4 successi consecutivi in una prima fase di Champions. Nella peggiore delle ipotesi - quattro sconfitte nelle prossime quattro giornate - i playoff saranno garantiti, un anno fa vennero acciuffati a quota 11", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"È chiaro però che l’Inter corre per la qualificazione diretta agli ottavi e sarebbe clamoroso non centrare l’obiettivo, anche se gli avversari in arrivo, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund, hanno uno spessore di molto superiore a quello del Kairat, che ha tenuto San Siro in apprensione fino all’ultimo secondo. Il 2-1 non era per niente rassicurante, visto quel che l’Inter combinava: imprecisione assortite nei passaggi e nelle conclusioni, fase difensiva burrosa, atteggiamento con tratti di svogliatezza. I batteri della brutta vittoria di domenica a Verona sono rimasti tali e quali, nessuna medicina ha funzionato. È un momento così, l’Inter sembra in pausa. Forse c’è stanchezza fisico-mentale, ma siamo a novembre ed è presto per aggrapparsi a questi alibi. Urge una revisione interna sul gioco – si osserva una certa involuzione, l’aggressività deraglia spesso in confusione – e sull’incostanza temperamentale: certi cali di contrazione, notati ieri sera come al Bentegodi, sono preoccupanti", aggiunge Gazzetta.