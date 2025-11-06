FC Inter 1908
Inter, solo il risultato: playoff raggiunti. GdS: “Urge revisione interna su gioco e incostanza”

L'Inter vince ma soffre col Kairat. Dopo aver sprecato parecchie occasioni nel primo tempo ed essere passata in vantaggio, si rilassa troppo
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter vince ma soffre col Kairat. Dopo aver sprecato parecchie occasioni nel primo tempo ed essere passata in vantaggio, si rilassa troppo

"Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma da salvare, in quest’Inter, ci sono soltanto i tre punti. La prestazione va accartocciata e gettata nel cestino. Non avremmo mai immaginato che l’Inter avrebbe sofferto i kazaki del Kairat. Eppure, è successo, ed è andata bene, scampato pericolo, perché, in altre epoche, contro formazioni altrettanto sconosciute, l’Inter aveva rimediato figuracce storiche. Inter capolista assieme a Bayern ed Arsenal. Quattro vittorie su quattro, 12 punti: mai l’Inter aveva fatto un poker di 4 successi consecutivi in una prima fase di Champions. Nella peggiore delle ipotesi - quattro sconfitte nelle prossime quattro giornate - i playoff saranno garantiti, un anno fa vennero acciuffati a quota 11", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"È chiaro però che l’Inter corre per la qualificazione diretta agli ottavi e sarebbe clamoroso non centrare l’obiettivo, anche se gli avversari in arrivo, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund, hanno uno spessore di molto superiore a quello del Kairat, che ha tenuto San Siro in apprensione fino all’ultimo secondo. Il 2-1 non era per niente rassicurante, visto quel che l’Inter combinava: imprecisione assortite nei passaggi e nelle conclusioni, fase difensiva burrosa, atteggiamento con tratti di svogliatezza. I batteri della brutta vittoria di domenica a Verona sono rimasti tali e quali, nessuna medicina ha funzionato. È un momento così, l’Inter sembra in pausa. Forse c’è stanchezza fisico-mentale, ma siamo a novembre ed è presto per aggrapparsi a questi alibi. Urge una revisione interna sul gioco – si osserva una certa involuzione, l’aggressività deraglia spesso in confusione – e sull’incostanza temperamentale: certi cali di contrazione, notati ieri sera come al Bentegodi, sono preoccupanti", aggiunge Gazzetta.

 

