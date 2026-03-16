Con Chivu espulso in occasione del pari di Krstovic e Kolarov arrivato al contatto fisico con Djimsiti, prima di rivolgersi duramente verso l’arbitro, bisognerà capire quali saranno le decisioni del Giudice Sportivo.

“Difficile comunque che Manganiello possa calcare la mano, considerato che appena tornato negli spogliatoi (dove ha avuto un confronto pure con i dirigenti dell’Inter) è stato informato dell’errore commesso sul mancato rigore all’Inter per il calcio di Scalvini a Frattesi: uno sbaglio evidente che giustificherebbe in qualche modo la rabbia interista” riferisce il Tuttosport.

“Gervasoni e De Marco, “colonnelli” del designatore Rocchi, entrambi in tribuna a San Siro, avevano immediatamente messo a fuoco la svista imperdonabile soprattutto da parte dell’arbitro (che doveva capire in autonomia la dinamica dell’azione e fischiare) e pure la dormita del Var (Gariglio, con Chiffi assistente). Ora Manganiello verrà fermato per “turnazione” e dovrebbe ripartire dalla B”.