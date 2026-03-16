FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Chivu e Kolarov out a Firenze? Attesa per il referto, CAN e Manganiello…

news

Inter, Chivu e Kolarov out a Firenze? Attesa per il referto, CAN e Manganiello…

Inter, Chivu e Kolarov out a Firenze? Attesa per il referto, CAN e Manganiello… - immagine 1
Oltre al rosso per l'allenatore nerazzurro, anche il suo vice potrebbe essere fermato dal Giudice Sportivo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

A due giorni dalla sfida contro l’Atalanta, pareggiata per 1-1 e ricca di episodi discussi, in casa Inter emerge un quesito: chi andrà in panchina in occasione della sfida di domenica sera contro la Fiorentina?

Con Chivu espulso in occasione del pari di Krstovic e Kolarov arrivato al contatto fisico con Djimsiti, prima di rivolgersi duramente verso l’arbitro, bisognerà capire quali saranno le decisioni del Giudice Sportivo.

Inter, Chivu e Kolarov out a Firenze? Attesa per il referto, CAN e Manganiello…- immagine 2
Getty Images

Difficile comunque che Manganiello possa calcare la mano, considerato che appena tornato negli spogliatoi (dove ha avuto un confronto pure con i dirigenti dell’Inter) è stato informato dell’errore commesso sul mancato rigore all’Inter per il calcio di Scalvini a Frattesi: uno sbaglio evidente che giustificherebbe in qualche modo la rabbia interista” riferisce il Tuttosport.

Inter Chivu
Getty Images

Per l’arbitro è previsto lo stop:

“Gervasoni e De Marco, “colonnelli” del designatore Rocchi, entrambi in tribuna a San Siro, avevano immediatamente messo a fuoco la svista imperdonabile soprattutto da parte dell’arbitro (che doveva capire in autonomia la dinamica dell’azione e fischiare) e pure la dormita del Var (Gariglio, con Chiffi assistente). Ora Manganiello verrà fermato per “turnazione” e dovrebbe ripartire dalla B”. 

Leggi anche
Zazzaroni: “Marotta furbo, dimostrato che l’Inter non è come la Juve”
Gol Isaksen tranquillizza Inter? “Non significa che Marotta abbia rimosso senso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA