"L'esultanza di Pedro dopo l’ultimo tiro di Jashari è la foto di una nemesi storica. Il giocatore che un anno fa sconvolse l’Inter di Inzaghi, con il rigore a tempo scaduto alla penultima giornata, stavolta condivide la felicità con Cristian Chivu, che alla fine del weekend più nervoso della sua breve carriera di allenatore si ritrova nel taschino un punto di vantaggio in più. Il regalo differito arriva dall’Olimpico, sponda Lazio: non è ancora il momento di dichiarare chiuso il campionato, ma il Milan tornato a -8 assomiglia a una polizza sullo scudetto. È vero che il Napoli nel frattempo è risalito a -9. Ma a 9 giornate dalla fine, nonostante un calendario ispido, diventa difficile immaginare rimonte leggendarie", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Manganiello chi? Nell’andirivieni delle percezioni, è insomma bastata una trentina di ore per spostare l’attenzione da un arbitro distratto a un calciatore imprendibile: nei pensieri dell’Inter rimarrà a lungo nella testa il nome di Gustav Isaksen, danese della Lazio, che ha anestetizzato le polemiche per la partita pareggiata contro l’Atalanta e abbellito la classifica oltre ogni speranza. Non significa che il presidente Marotta abbia rimosso la sensazione di un’ingiustizia, soprattutto per il rigore non concesso a Frattesi sull’1-1 che Rocchi ha già riconosciuto essere stato evidente. Ma significa aver sospirato profondo davanti alla televisione per un risultato che, indirettamente, rafforza certezze e autostima nel periodo meno brillante della stagione: un punto in due partite di campionato, tre sconfitte nelle ultime sette tra Italia ed Europa non sono numeri di una squadra in salute. Sono indici di un gruppo che è apparso svuotato dalla paura di non farcela. Ancora", aggiunge Gazzetta.