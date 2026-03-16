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Zazzaroni: “Marotta furbo, dimostrato che l’Inter non è come la Juve”

Zazzaroni: “Marotta furbo, dimostrato che l’Inter non è come la Juve” - immagine 1
Il commento del direttore del Corriere dello Sport dopo i fatti in occasione di Inter-Atalanta di sabato a San Siro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Nell’editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha analizzato quanto accaduto in occasione di Inter-Atalanta ma soprattutto il post gara con il silenzio stampa da parte dei nerazzurri meneghini:

“Dai suoi, Marotta ha preteso il silenzio in pubblico. Quello che avevano da dire al Manganiello di turno è rimbalzato negli spogliatoi di San Siro. Marotta conosce gli equilibri e la permalosità degli arbitri, il mondo e noi. Ha voluto dimostrare che lui, loro non fanno come la Juve dopo il caso Kalulu: nessun interista ha dato in escandescenze in favore di telecamere e smartphone.  Forte del vantaggio in classifica, ha inteso celebrare così la fine della sua evocatissima League. È stato furbo, sé stesso. Si è mostrato vittima, mai beneficiato”. 

Zazzaroni: “Marotta furbo, dimostrato che l’Inter non è come la Juve”- immagine 2
Getty

Sugli episodi, Zazzaroni non ha dubbi: “Gol del pareggio irregolare per dinamica; rigore evidente”.

Poi aggiunge:

“Anche Rocchi è dovuto intervenire in numerose occasioni: ha evidenziato la necessità di migliorare l’uniformità e la qualità delle decisioni, pur difendendo i suoi uomini. In sintesi, le critiche non sembrano rivolte tanto a una presunta “corruzione”, quanto a una carenza di palle e di “applicazione uniforme delle regole” in un contesto in cui il VAR dovrebbe ridurre al minimo i guai”.

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