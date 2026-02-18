Il Corriere della Sera in edicola stamattina fa il punto sul rendimento delle italiane in Champions League. Sconfitte Juventus e Atalanta ieri nell'andata dello spareggio per gli ottavi, rimane da capire cosa farà l'Inter in casa del Bodo. Il calcio italiano è ancora aggrappato ai nerazzurri alla ricerca di una soddisfazione che soltanto loro hanno regalato in Europa negli ultimi anni. Il commento però riporta anche alle parole pronunciate ieri da Chivu:

"Non ci resta che sperare nell’Inter al Circolo polare artico. Il Bodo sul proprio campo sintetico ha rifilato tre gol al Manchester City. Bisognerà fare attenzione alle trappole e verificare la reazione dei nerazzurri dopo i veleni del derby d’Italia. Bastoni si è assunto le proprie responsabilità. Cristian Chivu invece è sembrato nervoso e se l’è presa con i moralisti del calcio, dimenticando che il primo, a fare la morale, è stato proprio lui.