Il Corriere della Sera in edicola stamattina fa il punto sul rendimento delle italiane in Champions League. Sconfitte Juventus e Atalanta ieri nell'andata dello spareggio per gli ottavi, rimane da capire cosa farà l'Inter in casa del Bodo. Il calcio italiano è ancora aggrappato ai nerazzurri alla ricerca di una soddisfazione che soltanto loro hanno regalato in Europa negli ultimi anni. Il commento però riporta anche alle parole pronunciate ieri da Chivu:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CorSera – Inter, Chivu se l’è presa con i moralisti ma ha dimenticato che…
news
CorSera – Inter, Chivu se l’è presa con i moralisti ma ha dimenticato che…
Il focus dal quotidiano a proposito dell'allenatore nerazzurro tra la conferenza stampa di ieri e la partita di stasera
"Non ci resta che sperare nell’Inter al Circolo polare artico. Il Bodo sul proprio campo sintetico ha rifilato tre gol al Manchester City. Bisognerà fare attenzione alle trappole e verificare la reazione dei nerazzurri dopo i veleni del derby d’Italia. Bastoni si è assunto le proprie responsabilità. Cristian Chivu invece è sembrato nervoso e se l’è presa con i moralisti del calcio, dimenticando che il primo, a fare la morale, è stato proprio lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA