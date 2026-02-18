L'Inter si gioca il passaggio agli ottavi di finale di Champions nella doppia sfida, andata e ritorno dei playoff, contro il Bodo Glimt. Un passaggio importante della stagione sia per il prestigio europeo che per il bilancio nerazzurro.

"La qualificazione è qualcosa di cruciale dal punto di vista finanziario. L’Inter, contro il Bodo, si gioca oltre 15 milioni di euro, tra premi Uefa per l’ingresso negli ottavi e incasso contro Manchester City o Sporting nell’andata a San Siro del prossimo eventuale turno. Una montagnetta di denaro indispensabile al bilancio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"La proprietà, il fondo Oaktree, guarda alla Champions con interesse maggiore rispetto al campionato, perché l’Europa paga di più della Serie A. Non c’è confronto tra quanto si può guadagnare in Champions e quanto si ricava da uno scudetto. Che l’Inter però non può fallire: ha bisogno di un titolo che smacchi il 5-0 subito a Monaco di Baviera. Chivu è chiamato a bilanciare questi interessi", aggiunge il quotidiano.