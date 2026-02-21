FC Inter 1908
Inter, Chivu da record in Serie A: primo allenatore nella storia del club a…

Numeri da urlo per l'allenatore romeno nell'inizio della sua avventura sulla panchina del club nerazzurro
Alessandro De Felice
Un'Inter incerottata si appresa a sfida il Lecce al Via del Mare oggi alle 18, nell'anticipo della 26esima giornata del campionato di Serie A.

Chivu deve rinunciare contemporaneamente agli squalificati Calhanoglu e Barella e all'infortunato Lautaro Martinez e punta ancora su Pio Esposito, terminale offensivo insieme a Marcus Thuram.

Con loro ci saranno - tra gli altri - Federico Dimarco e Piotr Zielinski, i due che hanno di più il livello rispetto all’anno scorso grazie al feeling con Chivu.

La Gazzetta dello Sport evidenzia un dato record per quanto riguarda l'attuale tecnico nerazzurro: è il primo allenatore nella storia dell’Inter ad aver vinto 20 delle prime 25 partite di Serie A.

Un dettaglio non secondario, che testimonia l’impatto di Chivu sulla squadra dopo il suo arrivo in estate.

