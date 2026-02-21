"Là davanti, infatti, ci sarà ancora Esposito contro il Lecce. E al suo fianco avrà Thuram. Una coppia che, dall’inizio, in tutta la stagione, si è vista appena 3 volte: contro l’Ajax in Champions e subito dopo contro il Sassuolo in campionato, e poi in Coppa Italia contro il Venezia. È andata sempre bene, nel senso che l’Inter ha vinto 3 volte su 3. E i due attaccanti hanno potuto esultare ben 5 volte: 4 gol per Tikus e una per il ventenne di Castellamare di Stabia. Stavolta, però, non ci sarà la rete di sicurezza chiamata Lautaro. E mancherà per alcune partite, visto che, come si può leggere a parte, l’argentino è stato messo fuori da un risentimento muscolare", si legge sul Corriere dello Sport.