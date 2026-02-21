FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, decisa la coppia d’attacco. “In queste ore Chivu sta martellando su un concetto”

news

Inter, decisa la coppia d’attacco. “In queste ore Chivu sta martellando su un concetto”

Inter Chivu
Il tecnico non vuole distrazioni. Oggi, e per un mese circa, dovrà fare a meno di capitan Lautaro, obiettivo andare a +10 in attesa de Milan
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu non vuole distrazioni. Oggi, e per un mese circa, dovrà fare a meno di capitan Lautaro, obiettivo andare a +10 in attesa de Milan.

Inter, decisa la coppia d’attacco. “In queste ore Chivu sta martellando su un concetto”- immagine 2
Getty

"Là davanti, infatti, ci sarà ancora Esposito contro il Lecce. E al suo fianco avrà Thuram. Una coppia che, dall’inizio, in tutta la stagione, si è vista appena 3 volte: contro l’Ajax in Champions e subito dopo contro il Sassuolo in campionato, e poi in Coppa Italia contro il Venezia. È andata sempre bene, nel senso che l’Inter ha vinto 3 volte su 3. E i due attaccanti hanno potuto esultare ben 5 volte: 4 gol per Tikus e una per il ventenne di Castellamare di Stabia. Stavolta, però, non ci sarà la rete di sicurezza chiamata Lautaro. E mancherà per alcune partite, visto che, come si può leggere a parte, l’argentino è stato messo fuori da un risentimento muscolare", si legge sul Corriere dello Sport.

Inter, decisa la coppia d’attacco. “In queste ore Chivu sta martellando su un concetto”- immagine 3
Getty Images

"La vicinanza con la sfida europea è una delle insidie della trasferta in terra pugliese. Il pensiero di dover rimontare 2 reti potrebbe indurre qualche distrazione, seppure Chivu, in queste ore, stia martellando il gruppo per scongiurare tale pericolo. L’Inter è reduce dal gelo di Bodø, con gli 11° sotto zero percepiti nel corso della partita. Ieri, invece, a Lecce il termometro indicava +12. E dovrebbe essere lo stesso anche oggi al fischio d’inizio. Insomma, un bello sbalzo. Ma, come già ribadito, l’Inter non vuole passi falsi. L’obiettivo è tornare a Milano con il vantaggio sul Milan dilatato fino a 10 lunghezze. Poi, domani, contro il Parma, il Diavolo avrà tutta la pressione sulle proprie spalle", precisa il quotidiano.

Leggi anche
Sprint Pio Esposito per Inter e Nazionale: ancora dal 1′? In allenamento Chivu…
GdS / Lesione per Lautaro: per Milan-Inter serve un ‘miracolo’, torna contro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA