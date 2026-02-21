Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu non vuole distrazioni. Oggi, e per un mese circa, dovrà fare a meno di capitan Lautaro, obiettivo andare a +10 in attesa de Milan.
Inter, decisa la coppia d’attacco. “In queste ore Chivu sta martellando su un concetto”
"Là davanti, infatti, ci sarà ancora Esposito contro il Lecce. E al suo fianco avrà Thuram. Una coppia che, dall’inizio, in tutta la stagione, si è vista appena 3 volte: contro l’Ajax in Champions e subito dopo contro il Sassuolo in campionato, e poi in Coppa Italia contro il Venezia. È andata sempre bene, nel senso che l’Inter ha vinto 3 volte su 3. E i due attaccanti hanno potuto esultare ben 5 volte: 4 gol per Tikus e una per il ventenne di Castellamare di Stabia. Stavolta, però, non ci sarà la rete di sicurezza chiamata Lautaro. E mancherà per alcune partite, visto che, come si può leggere a parte, l’argentino è stato messo fuori da un risentimento muscolare", si legge sul Corriere dello Sport.
"La vicinanza con la sfida europea è una delle insidie della trasferta in terra pugliese. Il pensiero di dover rimontare 2 reti potrebbe indurre qualche distrazione, seppure Chivu, in queste ore, stia martellando il gruppo per scongiurare tale pericolo. L’Inter è reduce dal gelo di Bodø, con gli 11° sotto zero percepiti nel corso della partita. Ieri, invece, a Lecce il termometro indicava +12. E dovrebbe essere lo stesso anche oggi al fischio d’inizio. Insomma, un bello sbalzo. Ma, come già ribadito, l’Inter non vuole passi falsi. L’obiettivo è tornare a Milano con il vantaggio sul Milan dilatato fino a 10 lunghezze. Poi, domani, contro il Parma, il Diavolo avrà tutta la pressione sulle proprie spalle", precisa il quotidiano.
