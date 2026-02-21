Il classe 2005 è pronto a partire nuovamente titolare alla luce dell'assenza di Lautaro Martinez per infortunio

Alessandro De Felice Redattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 08:32)

Chi partirà quasi certamente dall’inizio è Pio Esposito, che sarebbe andato in panchina in circostanze diverse ma che invece sarà titolare.

“Chivu lo ha visto bene anche ieri in allenamento ed è orientato a confermarlo accanto a Thuram, che invece a Bodo ha giocato poco più di mezz’ora. La decisione definitiva verrà presa stamattina ma l’aria è quella” rivela La Gazzetta dello Sport.

“Pio, sospinto dalla freschezza dei suoi vent’anni, non sembra per il momento accusare problemi nel recupero, anche a distanza molto ravvicinata”.

All’andata fu proprio il classe 2005 a sbloccare il risultato contro il Lecce a San Siro e rompere l’equilibrio.

Finora Esposito ha segnato 4 gol in campionato e 7 tra tutte le competizioni:

“Il ragazzone arriva allo sprint finale nelle migliori condizioni possibili per sostenere l’Inter e, perché no, la Nazionale di Rino Gattuso, che ha bisogno di gol per superare la duna del playoff mondiale di fine marzo. Ma si attendono altri segnali di crescita”.