In casa Lazio c'è attesa intorno ad Alessio Romagnoli : il difensore centrale è alle prese con un affaticamento al bicipite femorale della coscia destra, e la sua presenza contro l'Inter appare un'ipotesi molto remota.

Come scrive Il Messaggero, il giocatore proverà a mettersi a disposizione di Sarri almeno per la panchina: "Il numero 13 ieri ha svolto un primo test, ma quello decisivo per andare almeno in panchina ci sarà nella rifinitura di stamani. Sarri rinuncia a malincuore a un fedelissimo come Alessio, ma viste le condizioni precarie e il rischio di uno stop ancor più lungo da dover affrontare, restano più alte le quotazioni del giovane Provstgaard per far coppia con Gila".