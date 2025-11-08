In casa Lazio c'è attesa intorno ad Alessio Romagnoli: il difensore centrale è alle prese con un affaticamento al bicipite femorale della coscia destra, e la sua presenza contro l'Inter appare un'ipotesi molto remota.
Lazio, Sarri spera di avere Romagnoli almeno per la panchina: oggi test decisivo
Lazio, Sarri spera di avere Romagnoli almeno per la panchina: oggi test decisivo
I biancocelesti con ogni probabilità dovranno fare a meno del loro difensore centrale per la sfida contro l'Inter
Come scrive Il Messaggero, il giocatore proverà a mettersi a disposizione di Sarri almeno per la panchina: "Il numero 13 ieri ha svolto un primo test, ma quello decisivo per andare almeno in panchina ci sarà nella rifinitura di stamani. Sarri rinuncia a malincuore a un fedelissimo come Alessio, ma viste le condizioni precarie e il rischio di uno stop ancor più lungo da dover affrontare, restano più alte le quotazioni del giovane Provstgaard per far coppia con Gila".
