FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa È sempre più l’Inter di Chivu. Continuano le rotazioni, altri 7 cambi. Tornato il vero Calha

news

È sempre più l’Inter di Chivu. Continuano le rotazioni, altri 7 cambi. Tornato il vero Calha

È sempre più l’Inter di Chivu. Continuano le rotazioni, altri 7 cambi. Tornato il vero Calha - immagine 1
Il tecnico continua a sfruttare tutta la rosa e i risultati arrivano. Quella con lo Slavia è stata la quarta vittoria consecutiva
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu continua a sfruttare tutta la rosa e i risultati arrivano. Quella con lo Slavia è stata la quarta vittoria consecutiva. Tanti i segnali positivi.

È sempre più l’Inter di Chivu. Continuano le rotazioni, altri 7 cambi. Tornato il vero Calha- immagine 2
Getty Images

"Il processo di identificazione tra Cristian Chivu e la sua Inter, una specie di fusione a freddo nel laboratorio di Appiano, prosegue felicemente: l’esperimento sta riuscendo gol dopo gol, clean sheet dopo clean sheet, successo dopo successo. Adesso il filotto di vittorie è arrivato a quattro, e quattro sono anche i tecnici della gloriosa storia dell’Fc Internazionale capaci di vincere le prime due partite di Champions della loro gestione: il romeno arriva dopo Luciano Spalletti 2018-19, Claudio Ranieri 2011-12 e Roberto Mancini 2004-05. Il debutto contro l’Ajax ad Amsterdam era servito a Cristian per frenare i bollori causati dalle due sconfitte di fila in campionato tra Udinese e Juventus, a rasserenare un ambiente tendente sempre allo psicodramma. Quella di ieri, invece, ha chiuso il cerchio di questo miniciclo positivo, 360 minuti felici per ripartire una volta per tutte: ormai la nave ha preso il largo secondo la rotta sperata", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE

È sempre più l’Inter di Chivu. Continuano le rotazioni, altri 7 cambi. Tornato il vero Calha - immagine 1
Getty Images

"Rispetto alla trasferta di Cagliari, Chivu ha dato una bella shakerata alla squadra, sette cambi e la sorpresa Zielinski nelle terre di solito occupate da Barella. Un po’ a sorpresa, in un match stranamente senza Barella, il sostituto naturale Frattesi non ha visto minimamente il campo in questo singhiozzante inizio di stagione. L’arcano è stato svelato dallo stesso Chivu: «Non stava bene, era il mio cambio al posto di Zielinski, ma mi ha detto lui stesso che aveva problemi di stomaco già da Cagliari». Lì in mezzo, invece, l’Inter ha riscoperto il vero Calha e lo stesso tecnico ha voluto sottolinearlo con l’evidenziatore", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Repubblica – San Siro, 40 giorni per la cessione: la preoccupazione di Inter e Milan…
Inter, preoccupazione per Thuram: oggi gli esami. Chivu spera, ma può stare tranquillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA