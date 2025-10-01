"Rispetto alla trasferta di Cagliari, Chivu ha dato una bella shakerata alla squadra, sette cambi e la sorpresa Zielinski nelle terre di solito occupate da Barella. Un po’ a sorpresa, in un match stranamente senza Barella, il sostituto naturale Frattesi non ha visto minimamente il campo in questo singhiozzante inizio di stagione. L’arcano è stato svelato dallo stesso Chivu: «Non stava bene, era il mio cambio al posto di Zielinski, ma mi ha detto lui stesso che aveva problemi di stomaco già da Cagliari». Lì in mezzo, invece, l’Inter ha riscoperto il vero Calha e lo stesso tecnico ha voluto sottolinearlo con l’evidenziatore", aggiunge il quotidiano.