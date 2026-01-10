Il tecnico dell'Inter si affida alla squadra titolare. In attacco la coppia Lautaro e Thuram, sciolto anche l'ultimo dubbio a centrocampo

Dopo la vittoria contro il Parma dell'Inter e il pareggio del Napoli a Verona, la squadra di Chivu ha guadagnato due punti sulle rivali. Anche sul Milan, fermato a San Siro dal Genoa. Ora lo scontro diretto di domani sera, ecco le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport:

INTER — "Per cambiare la storia recente, Chivu ha deciso già quale squadra schierare: riecco l’undici che ha regolato in fila Atalanta e Bologna, modificato in parte per ragioni di turnover nell’ultimo gelato mercoledì parmigiano. Dentro la ThuLa, dunque, e poi una testarda (e obbligata) decima di fila da titolare sulla fascia destra per Luis Henrique, e ancora Akanji da centralone difensivo tra Bisseck e Bastoni, più Zielinski preferito a Mkhitaryan nel ruolo di incursore sinistro. Chivu punta sulla voglia e l’ottima vena dell’ex napoletano per vincere la battaglia delle idee", scrive La Gazzetta.

"Con questo intento, a chiudere la cerniera con il polacco, c’è Calha, che sfida Lobotka per l’Oscar alla regia, e Barella, incursore specializzato da contrapporre a McTominay. Ci sono 16 centimetri tra i 175 dell’interista e i 191 dello scozzese, ma l’azzurro sa colmare con l’energia e la corsa. Mai come in questi momenti, poi, il suo apporto alla causa interista è strategico senza essere appariscente: da quando l’infortunio di Dumfries ha lasciato in mutande la fascia destra nerazzurra, Chivu vota a sinistra con Dimarco candidato unico. La squadra pende dal lato mancino, però Barella serve anche per supportare il più timido Luis Henrique: il brasiliano, comunque in crescita, è un esterno più tattico e meno fisico rispetto al titolare olandese e, quando mantiene la posizione, è l’ex cagliaritano a partire in avanti".

NAPOLI "Se le facce esprimono stati d’animo, David Neres è più fuori che dentro Inter-Napoli: l’ha spiegato il volto sofferente, per quel dolorino che ancora avverte. C’è una piccola speranza e si capirà stamattina se esisteranno o no le condizioni per portarsi Neres a Milano: ma se per caso il brasiliano dovesse superare l’esame definitivo, e desse parere favorevole, Antonio Conte lo trascinerebbe sull’aereo, fosse anche per tenerselo in panchina. Al fianco di Beukema che rientrerà, assieme a Vergara. E con il sogno di svegliarsi domenica e scoprire che Neres sta proprio bene. Ma la realtà, alla vigilia, è ancora diversa", chiude Gazzetta.