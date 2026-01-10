Paolillo: “Conte è il miglior allenatore italiano. Chivu? L’ho conosciuto e dico che…”

"Ci sarà molta pressione, domenica, è vero. Anche se davanti c’è ancora tutto il girone di ritorno, i punti adesso cominciano a pesare davvero tanto. Finora tutte le squadre, a partire dall’Inter, hanno perso punti importanti in partite che sulla carta sembravano favorevoli. Guardiamo anche il Milan o l’Inter a inizio campionato. Ora però ogni punto pesa. Sono convinto che assisteremo a una partita molto combattuta e anche bella. Sarà un match tutto da seguire.

Non nascondo di avere una grandissima stima per Conte, lo considero il miglior allenatore italiano. Ne sono convinto. Per quanto riguarda Chivu, ho una stima enorme anche per lui. L’ho conosciuto come giocatore, ne ho visto la serietà e l’applicazione in campo e in allenamento. È riuscito a emergere nella stessa società in cui aveva dato il massimo da calciatore, facendo tutta la trafila nel settore giovanile. Questo dimostra che le qualità le ha. Spesso nel calcio bisogna andare lontano per emergere, invece lui ce l’ha fatta restando. È chiaro che l’esperienza di Conte è maggiore, ma Chivu impara molto velocemente. Sarà una bella sfida anche in panchina.