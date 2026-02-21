Senza i suoi leader, Chivu si affida all’altra Inter. Il tecnico nerazzurro deve rinunciare a Lautaro, Calhanoglu e Barella contemporaneamente.
Inter, Chivu senza Lautaro, Calhanoglu e Barella: l’altro precedente in stagione…
I nerazzurri senza i tre leader contemporaneamente: Chivu deve gestire la fatica della trasferta norvegese
Era già successo recentemente in occasione della trasferta di Dortmund, la vittoria più bella in questa edizione di Champions League.
Ma a Lecce l’emergenza preoccupata contro una squadra che cerca la terza vittoria di fila per centrare l’obiettivo salvezza. E inoltre si monitora la situazione di tanti elementi, alle prese con le fatiche di Bodo:
“Ci sono calciatori usciti cotti dalla ghiaccia norvegese che non potranno esprimersi al massimo” scrive La Gazzetta dello Sport.
