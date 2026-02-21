"Nella scorsa stagione sarebbe stato un dramma o quasi, tenuto conto degli impegni che aspettano l’Inter nelle prossime settimane. Ora, invece, l’assenza del Toro può essere affrontata con maggiore leggerezza. Merito del tandem Bonny-Esposito, ovvero l’attacco di scorta, che ha garantito un apporto di assoluto livello. Non era scontato, ma il bottino in comune è stato di 14 reti, equamente divise tra i due. In campionato si sono "fermati" a 9, su un totale di 60: l'attacco nerazzurro è il più prolifico della Serie A, mentre il peggiore, guarda caso, è quello del Lecce, arrivato appena a quota 17. Ad ogni modo, inizialmente, è stato l’ex-Parma a mettersi in evidenza", analizza il Corriere dello Sport.