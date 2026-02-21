L'Inter sarà senza il suo centravanti, Lautaro Martinez, per circa un mese. Un'assenza importante, ma resa meno grave dal rendimento delle alternative.
news
Assenza Lautaro? Lo scorso anno sarebbe stato un dramma. Ora c’è un bottino da 14 gol
"Nella scorsa stagione sarebbe stato un dramma o quasi, tenuto conto degli impegni che aspettano l’Inter nelle prossime settimane. Ora, invece, l’assenza del Toro può essere affrontata con maggiore leggerezza. Merito del tandem Bonny-Esposito, ovvero l’attacco di scorta, che ha garantito un apporto di assoluto livello. Non era scontato, ma il bottino in comune è stato di 14 reti, equamente divise tra i due. In campionato si sono "fermati" a 9, su un totale di 60: l'attacco nerazzurro è il più prolifico della Serie A, mentre il peggiore, guarda caso, è quello del Lecce, arrivato appena a quota 17. Ad ogni modo, inizialmente, è stato l’ex-Parma a mettersi in evidenza", analizza il Corriere dello Sport.
"Mentre nelle ultime settimane è salito in cattedra Pio, autore di ben 4 centri nel 2026, alcuni dei quali pesantissimi come quello della scorsa settimana contro la Juventus (primo sigillo ad una big), o quello proprio all’andata contro il Lecce, che ha risolto una partita complicata. Insomma, non c’è nulla di casuale nel fatto che Chivu si affidi a lui per sostituire Lautaro: oltre a conoscerlo alla perfezione, è probabilmente la punta più in forma in questo momento. Poi è chiaro che servirà pure Bonny. Che, però, non è in eccellenti condizioni. Ragion per cui tutto lascia credere che il tandem Esposito-Thuram si rivedrà pure in Champions per inseguire la rimonta con il Bodø/Glimt", spiega il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA