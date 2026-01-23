Inter, Chivu si affida alla stessa arma dell’andata per battere il Pisa

"Il vantaggio all'andata nacque sull’asse Esposito-Lautaro, con il Toro che poi fece pure il bis. E tutto lascia credere che, questa sera, sarà la coppia titolare là davanti. L’argentino ha giocato solo un’ora contro l’Arsenal, mentre Pio è probabilmente l’attaccante più in forma: meglio, quindi, sfruttarne l’onda. Peraltro, a furia di scatti, Thuram ha certamente sprecato tante energie contro i Gunners. E, dunque, verrà preservato per Dortmund. Ci saranno anche altri cambi, con una serie di dubbi che si trascineranno fino alla riunione del pre-partita".