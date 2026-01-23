Torna subito in campo l'Inter. Neanche il tempo di tirare il fiato dopo la partita con l'Arsenal che i nerazzurri sono di nuovo di scena al Meazza. Stasera arriva il Pisa, nell'anticipo del venerdì che mette in palio la possibilità di alzare la pressione sulle inseguitrici. Chivu studia le mosse per superare la squadra di Gilardino:
Inter, Chivu si affida alla stessa arma dell’andata per battere il Pisa
L'allenatore nerazzurro è pronto ad affidarsi a quella che oggi è una certezza per l'Inter
"Il vantaggio all'andata nacque sull’asse Esposito-Lautaro, con il Toro che poi fece pure il bis. E tutto lascia credere che, questa sera, sarà la coppia titolare là davanti. L’argentino ha giocato solo un’ora contro l’Arsenal, mentre Pio è probabilmente l’attaccante più in forma: meglio, quindi, sfruttarne l’onda. Peraltro, a furia di scatti, Thuram ha certamente sprecato tante energie contro i Gunners. E, dunque, verrà preservato per Dortmund. Ci saranno anche altri cambi, con una serie di dubbi che si trascineranno fino alla riunione del pre-partita".
