FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, buona notizia per Chivu: Darmian è pronto, ecco quanto potrà tornare

news

Inter, buona notizia per Chivu: Darmian è pronto, ecco quanto potrà tornare

Inter, buona notizia per Chivu: Darmian è pronto, ecco quanto potrà tornare - immagine 1
Il difensore nerazzurro si è definitivamente messo alle spalle l'infortunio che lo ha tenuto ai box per più di due mesi
Fabio Alampi Redattore 

Una buona notizia dall'infermeria per l'Inter: Matteo Darmian ha ormai completamente recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto ai box per più di due mesi, ed è pronto per tornare a disposizione di Chivu.

Inter, buona notizia per Chivu: Darmian è pronto, ecco quanto potrà tornare- immagine 2
Getty Images

La Gazzetta dello Sport illustra i tempi di recupero del difensore: "Se per un esterno la situazione è assai intricata, per un altro si rivede definitivamente il sereno. Non è esclusa l'ipotesi di operazione ai tendini della caviglia per Denzel Dumfries, al contrario Matteo Darmian è vicino al rientro. Non ci sarà oggi a Genova, ma è stato deciso il suo ritorno in gruppo dopo questa partita: il 36enne salirà, quindi, sullo stesso aereo dei compagni per Riad e potrà essere convocato in Supercoppa dopo due mesi e mezzo".

Leggi anche
Inter, crescono le chance di Esposito: tre i dubbi di Chivu in vista del Genoa
L’Inter non vince a Genova da più di 5 anni: quella volta segnarono…

© RIPRODUZIONE RISERVATA