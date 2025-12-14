Una buona notizia dall'infermeria per l'Inter: Matteo Darmian ha ormai completamente recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto ai box per più di due mesi, ed è pronto per tornare a disposizione di Chivu.

La Gazzetta dello Sport illustra i tempi di recupero del difensore: "Se per un esterno la situazione è assai intricata, per un altro si rivede definitivamente il sereno. Non è esclusa l'ipotesi di operazione ai tendini della caviglia per Denzel Dumfries, al contrario Matteo Darmian è vicino al rientro. Non ci sarà oggi a Genova, ma è stato deciso il suo ritorno in gruppo dopo questa partita: il 36enne salirà, quindi, sullo stesso aereo dei compagni per Riad e potrà essere convocato in Supercoppa dopo due mesi e mezzo".