Dimarco infatti di recente è rimasto in panchina soltanto nel match di Genova, monopolizzando per il resto la fascia sinistra nelle altre uscite grazie anche a una preparazione fisica che in questa fase sta pagando i suoi dividendi. Le scelte di Chivu stanno facendo il resto, rispetto a una sostituzione che ai tempi di Inzaghi nel secondo tempo era diventata praticamente automatica. La truppa interista sta vivendo un periodo complicato a destra, dove l’infortunio di Dumfries ha sparigliato tutte le carte, mentre dalla parte opposta Dimarco risulta il primatista a livello europeo per occasioni da gol create a favore dei compagni. Oltre a firmare due gol e cinque assist in 21 presenze ufficiali in questa stagione, l’esterno della Nazionale ha creato 16 grandi occasioni davanti a Udol del Lens (12) e Yamal (11), che è sullo stesso gradino dei vari Cherki, Olise e Maxime Lopez".