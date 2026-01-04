Federico Dimarco è tra i protagonisti attesi di Inter-Bologna. Sicuro del suo posto, ancora una volta. In virtù della grande continuità che gli sta garantendo Chivu. Non solo in termini di presenze, ma anche di minutaggio. Lo ribadisce anche il Corriere dello Sport di oggi, soffermandosi sull'esterno nerazzurro. Si legge infatti nel focus:
Inter, col Bologna per Dimarco anche un dolce ricordo: Chivu può contare su…
"Una sola doppietta in Serie A, ma che rispolvera dolci ricordi rispetto alle ultime delusioni maturate contro il Bologna. Questa sera l’Inter per esorcizzare la paura si affiderà anche alla corsa e alla tecnica di Federico Dimarco, autore di due gol nell’ultima vittoria casalinga dei nerazzurri contro i rossoblù, che il 9 novembre 2022 vennero asfaltati per 6-1 in una partita letteralmente a senso unico. Oltre ai precedenti, Chivu può contare sull’ottimo momento di forma che l’esterno mancino sta vivendo ormai da diverse settimane e nel complesso nel corso di una stagione positiva.
Dimarco infatti di recente è rimasto in panchina soltanto nel match di Genova, monopolizzando per il resto la fascia sinistra nelle altre uscite grazie anche a una preparazione fisica che in questa fase sta pagando i suoi dividendi. Le scelte di Chivu stanno facendo il resto, rispetto a una sostituzione che ai tempi di Inzaghi nel secondo tempo era diventata praticamente automatica. La truppa interista sta vivendo un periodo complicato a destra, dove l’infortunio di Dumfries ha sparigliato tutte le carte, mentre dalla parte opposta Dimarco risulta il primatista a livello europeo per occasioni da gol create a favore dei compagni. Oltre a firmare due gol e cinque assist in 21 presenze ufficiali in questa stagione, l’esterno della Nazionale ha creato 16 grandi occasioni davanti a Udol del Lens (12) e Yamal (11), che è sullo stesso gradino dei vari Cherki, Olise e Maxime Lopez".
