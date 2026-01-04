FC Inter 1908
Polemiche? Chivu non ci sente e lotta solo con lo scudo. Il tecnico è convinto che…

Durante la conferenza stampa di ieri, il tecnico dell'Inter ha parlato ancora una volta senza alzare i toni e senza andare dietro a polemiche
Durante la conferenza stampa di ieri, il tecnico dell'Inter Chivu ha parlato ancora una volta senza alzare i toni e senza andare dietro a polemiche:

"Il Bologna, sette lettere spaventose negli ultimi anni, bussa alle porte di San Siro: già di suo, non è lo scenario più tranquillizzante per l’Inter. Ancora di più, se bisogna difendersi pure dalle frecce in arrivo dagli accampamenti rivali. Cristian Chivu, però, continua a lottare solo con lo scudo, a difendersi dalle parole altrui senza contrattaccare mai: non ci sente da un orecchio, inutile trascinarlo in polemiche che arrivano da altre città e da colleghi più abili a incendiare il clima. Anzi, il tecnico nerazzurro versione zen è convinto che alzare i toni non aiuti a raccogliere punti", rivela La Gazzetta dello Sport.

"La faccia dell’Inter di Chivu sarà, dunque, cattiva contro quei diavoli di Italiano, a 16 giorni esatti dal naufragio saudita e da quei rigori scriteriati, che hanno fatto perdere tra le sabbie del deserto il primo titolo. Da quel momento in poi, l’Inter ha digerito la delusione pre-natalizia e ha mostrato una delle facce migliori contro la Dea a Bergamo", aggiunge Gazzetta.

