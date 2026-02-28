Il teatro sarà lo stesso. L'Inter però si augura di raccogliere un risultato diverso, quattro giorni dopo, sempre davanti al suo pubblico. La gara col Bodo potrà essere cancellata in caso di vittoria con il Genoa questa sera al Meazza. Si legge su Il Giornale di oggi:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Giornale – Inter torna sul luogo del delitto: stasera conta solo vincere
news
Giornale – Inter torna sul luogo del delitto: stasera conta solo vincere
Il pensiero a proposito della squadra nerazzurra impegnata tra poche ore al Meazza ma in campionato e non più in Champions League
"L'Inter torna subito sul luogo del delitto, per fare pace con se stessa più che con i suoi tifosi, che martedì l'hanno applaudita a lungo anche dopo l'inattesa uscita dalla Champions. Di nuovo a San Siro, avversario il Genoa, per ritrovarsi nella comfort zone del campionato, dove i numeri nerazzurri valgono solide gerarchie (su tutti: 21 vittorie in 26 partite, di cui 13 nelle ultime 14). L'obiettivo è di arrivare al derby dell'8 marzo con almeno lo stesso vantaggio di 10 punti sul Milan, perciò anche stasera vincere sarà l'unica cosa che conta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA