I prossimi mesi serviranno all'Inter anche per programmare il futuro. Lo sottolinea il quotidiano Libero, facendo riferimento al margine numerico ed economico che i nerazzurri di Cristian Chivu si ritroveranno in mano la prossima estate per poter intervenire sul mercato. Si legge infatti:
In diversi saluteranno il club nerazzurro a fine stagione: quelli in scadenza di contratto potrebbero non essere gli unici
"Se è vero che non ci sono speranze di rinnovo per i senatori in scadenza, serviranno almeno tre titolari da inserire: un portiere, un difensore, un centrocampista. E sono anni che l'Inter non acquista tre titolari in un solo colpo. In questi mesi saranno sotto osservazione i leader in pectore che dovrebbero sostituire i totem in scadenza. Il primo è Thuram, da cui ci si aspetta(va) un salto non solo in termini di rendimento (troppo poco un solo gol nelle ultime 12 partite, per di più nel comodo 0-5 contro il Sassuolo), quanto di atteggiamento".
