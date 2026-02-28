"Se è vero che non ci sono speranze di rinnovo per i senatori in scadenza, serviranno almeno tre titolari da inserire: un portiere, un difensore, un centrocampista. E sono anni che l'Inter non acquista tre titolari in un solo colpo. In questi mesi saranno sotto osservazione i leader in pectore che dovrebbero sostituire i totem in scadenza. Il primo è Thuram, da cui ci si aspetta(va) un salto non solo in termini di rendimento (troppo poco un solo gol nelle ultime 12 partite, per di più nel comodo 0-5 contro il Sassuolo), quanto di atteggiamento".