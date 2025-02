"L’Inter ha ronzato per un po’ attorno alla preda, ha smarrito qua e là delle occasioni per infastidire un Napoli claudicante, ma alla fine tac: la puntura al momento giusto. Si è messa esattamente nella posizione in cui immaginava di stare qualche mese fa. Con il muso davanti a tutti, come si confà ai campioni in carica e giusto alla vigilia della sfida scudetto contro l’arcirivale Antonio Conte. Inzaghi domenica era sul ramo del lago di Como come Renzo, in attesa di lieti eventi: quando è passato una volta per tutte in vetta alla classifica di Serie A, è cambiato completamente lo scenario davanti a lui e ai nerazzurri. La vista da Appiano si è fatta più nitida, è cambiata la ragione stessa del viaggio di sabato a Napoli. Lo scontro diretto non serve più a frenare l’onda della squadra di Conte, ma anzi può essere l’occasione per dare una mazzata pesante per la corsa scudetto", scrive La Gazzetta dello Sport.