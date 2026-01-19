Del momento dell'Inter che, dopo la vittoria contro l'Udinese, affronterà l'Arsenal ha parlato il giornalista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport

Andrea Della Sala Redattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 16:32)

L’Atalanta a due passi dalla qualificazione diretta. L’Inter in bilico, a rischio playoff. La Juve ha gli spareggi come obiettivo, ma chissà. Il Napoli è in pericolo. A spanne, è la situazione delle quattro italiane in Champions.

Nelle zone alte, Inter e Atalanta si sono invertite i ruoli. Oggi la squadra di Palladino ha più possibilità di andare dritta agli ottavi, perché ha un punto in più dell’Inter, 13 a 12, e un calendario più favorevole: Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise non valgono Arsenal e Borussia Dortmund, le rivali di Chivu nelle ultime due giornate.

La Champions ha confermato la tendenza, notata in campionato, di un’Inter forte coni deboli e debole con i forti. Inter-Arsenal di domani sera è una grande occasione per smontare il luogo comune. L’Arsenal è due volte capolista, è primo sia in Premier League sia in Champions. Un ostacolo enorme, ai limiti del proibitivo, ma l’Inter ha bisogno di un risultato gigantesco, di un’impresa che spazzi via gli ultimi dubbi. A meno che Chivu non faccia i suoi calcoli e non dia priorità allo scudetto. Sarebbe un ragionamento comprensibile, l’Inter non può permettersi un’altra annata senza titoli.