Il Corriere dello Sport parla della preparazione delle gare contro Como e Liverpool, i prossimi due impegni dei nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 09:16)

"L’orario della partita, ovvero le 18, ma forse anche la delicatezza della doppia sfida ravvicinata con Como e Liverpool. Sta di fatto che, ieri sera, Chivu ha tenuto in ritiro i suoi giocatori. Una scelta che nasce anche, a esempio, dalla necessità di incastrare l’orario della colazione di questa mattina, che giocando nel preserale non potrebbe comunque essere dopo le 9. E, quindi, venire da casa avrebbe obbligato i giocatori ad alzarsi e uscire presto".

Il Corriere dello Sport racconta la scelta dell'allenatore dell'Inter sul ritiro rispetto alle gare con Como e poi Liverpool, due impegni importanti e ravvicinati. Il primo contro una squadra che è a ridosso dei nerazzurri in classifica e serve per questo tenere le giuste distanze per rimanere attaccati alla vetta il più possibile nel fine settimana in cui si gioca anche Napoli-Juve.

Martedì sera a San Siro arriverà il Liverpool di Slot e l'Inter dovrà riscattarsi dopo la sconfitta subita all'ultimo minuto in casa dell'Atletico Madrid e che ha lasciato tanto amaro in bocca per come è maturata. Ci sono da blindare i 12 punti fatti finora in CL: ma ne servono ancora altri per la fase successiva e i nerazzurri avranno dalla loro il pubblico di San Siro, non è un dettaglio.

(Fonte: Corriere dello Sport)