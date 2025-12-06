Di recente è successo anche all'Inter. Lautaro e compagni, che erano arrivati la sera prima della partita in città, circa un mese fa sono stati tenuti svegli dai cori e dalle urla dei tifosi napoletani pronti a dare una mano alla squadra di Conte disturbando la squadra rivale nel cuore della notte e impedendogli così di riposare. Così Luciano Spalletti, che conosce bene l'ambiente - dove di recente ha vinto uno scudetto - ha optato per un'altra strategia.
Napoli-Juve, pure l’Inter insegna. Spalletti cambia strategia e ‘protegge’ i suoi così
La Juve così non partirà sabato pomeriggio alla volta di Napoli, ma lascerà Torino domenica mattina. La gara si gioca domenica 7 alle 20.45 e l'allenatore bianconero ha deciso di fissare per domenica mattina la partenza. "La spedizione bianconera partirà da Caselle domenica mattina, a bordo di un aereo privato che consentirà alla squadra di raggiungere successivamente un albergo del capoluogo campano per consumare il pranzo pregara e trascorrere le ore di avvicinamento al match", si legge su La Gazzetta dello Sport.
"Negli ultimi anni l’accoglienza per la Juve a Napoli è stata sempre particolarmente calda, tanto che in alcune circostanze i giocatori non sono riusciti a riposare totalmente per i cori e i fuochi d’artificio nel corso della notte da parte dei tifosi azzurri. Spalletti conosce bene l’ambiente e preferisce evidentemente limitare al massimo le possibili distrazioni", aggiunge in merito la rosea.
