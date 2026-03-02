"Con il ritorno, se pure a piccole dosi, di Calhanoglu e Dumfries, Cristian Chivu sembrava poter compensare l’assenza di Lautaro per i due obiettivi nei quali l’Inter è in piena corsa: domani c’è l’andata della semifinale di Coppa Italia a Como e domenica il derby in casa del Milan, 685 giorni dopo quello che ha portato alla seconda stella interista e che resta l’ultimo vinto dai nerazzurri. Invece «Angelo» Bonny ha sentito un leggero fastidio a un polpaccio col Genoa e ieri si è allenato a parte: il pericolo sembra scampato, ma non è scontato che il francese sia a disposizione domani al Sinigaglia, costringendo il tecnico romeno a fare i conti con un attacco dimezzato. E forse a introdurre qualche novità, dall’inizio o a partita in corso, con un 3-4-2-1 nel quale i candidati per giocare dietro a un’unica punta non mancano, da Frattesi a Mkhitaryan, da Diouf a Luis Henrique o Zielinski", rivela il Corriere della Sera.