Momento difficile per l'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram , che non riesce a tornare sui suoi livelli. Senza Lautaro e Bonny farà coppia con Esposito sia nella gara col Como che nel derby col Milan, così avrà l'occasione per poter tornare a essere decisivo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, "Mai Thuram era stato così marginale, periferico, e per molti ci sarebbe una precisa spiegazione inconscia: il francese inizia a temere il vento che soffia alle spalle, visto che Esposito prima o poi si sposterà sulla corsia di sorpasso. In attesa di quel momento, Pio vive solo l’oggi e intende caricarsi tutta l’Inter su spalle già larghe: senza Lautaro, è l’unica punta davvero in grado di farlo".