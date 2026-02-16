Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, "La reazione avversaria, più quella dei dirigenti e di Spalletti che dei giocatori bianconeri in campo, è stata considerata sproporzionata in casa Inter. Nello specifico, Bastoni è diventato campione d’Europa in azzurro all’ombra di Giorgio Chiellini, oggi “Director of Football Strategy” di Madama: tra i due c’è da sempre un rapporto di stima e rispetto, e anche questo è un risvolto della faccenda. L’interista considera l’ex juventino uno dei migliori centrali dell’ultima epoca e ha visto da vicino l’intera gamma di colpi dell’ex capitano della Nazionale, compreso una certa malizia nell’arte del difendere in certe situazioni".

"Vada come vada, in questo pirandelliano gioco delle parti, è naturale che bianconero e nerazzurro guardino la realtà da angolazioni differenti: in ogni caso, tra mancini di difesa ci sarà tempo per chiarirsi anche dal vivo. Mentre era circondato dalla famiglia nella casa di Castelli Calepio, piena Bergamasca, e sommerso anche da messaggi di amici e compagni, Bastoni è stato comunque tranquillizzato sul fatto che non c’era rischio di prova tv. Contemporaneamente, ha ascoltato l’accusa neanche tanto velata del designatore Gianluca Rocchi. Gli ha fatto male, ma non quanto quei messaggi in serie: “Buffone”, “Devi morire”, “Raccomandato”, “Pagliaccio” e così senza fine", aggiunge Gazzetta.