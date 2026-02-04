Cristian Chivu sta facendo un percorso di tutto rispetto. Non soltanto in campionato, ma su tutti i fronti. In attesa di consolidare anche stasera il percorso di Coppa Italia, ha già prodotto un margine di punti importante in un numero di partite non più così risicato. La Gazzetta dello Sport di oggi, a tal proposito, offre un paragone rispetto alla scorsa stagione. Si legge infatti

"Quella di oggi sarà la 34a partita dell’Inter in stagione. Siamo oltre la metà del cammino e i paragoni con la gestione precedente cominciano ad avere una certa credibilità. Simone Inzaghi ha chiuso la stagione 2025-26 con una media punti generale, comprensiva di tutte le competizioni, pari a 2,10 a partita (59 i match, sino alla finale di Champions). Nell’Inter 2025-26, Cristian Chivu, Mondiale per club escluso, perché formalmente appartenente all’annata 2024-25, viaggia alla media di 2,21 punti (33 finora gli incontri)".