Così il Corriere dello Sport il suo focus sul momento dell'Inter, raccontando un retroscena sullo spogliatoio in merito all'anno scorso

Marco Astori Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 08:46)

"Il ricordo è fresco, freschissimo. La scorsa stagione, l’Inter non ha mollato nulla, andando in fondo o quasi a tutte le competizioni, per poi ritrovarsi senza nulla in mano. Anche perché consumata dalla fatica fisica e mentale". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul momento dell'Inter, che ha intenzione di onorare al meglio, com'è giusto che sia, la Coppa Italia stasera.

Si legge: "Lecito, quindi, chiedersi se, lasciando qualcosa per strada, la conclusione sarebbe stata diversa. Quel qualcosa, evidentemente, era la Coppa Italia. Visto che, in concomitanza con la semifinale di ritorno con il Milan, l’Inter perse prima a Bologna e poi in casa con la Roma, facendosi superare dal Napoli in campionato.

La verità, però, è che nessuno dei nerazzurri, quelli rimasti ovviamente, rimpiange quella scelta. Una grande squadra non può permettersi di trascurare un traguardo. E i segnali sono che l’atteggiamento sarà lo stesso anche quest’anno. Anzi, Chivu l’ha proprio dichiarato in più occasioni: «Vogliamo arrivare a primavera ancora in corsa in tutte le competizioni»".