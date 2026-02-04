FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Petardo su Audero: perché le autorità hanno punito tutta la curva nerazzurra

news

GdS – Petardo su Audero: perché le autorità hanno punito tutta la curva nerazzurra

Audero
L'aggiornamento sul tema dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

"È un diciannovenne legato al neonato gruppo ultras nerazzurro dei “No name” - nominato fino all’anno scorso “Gioventù vichinga” - il colpevole del lancio della bomba carta ai danni di Emil Audero", conferma la Gazzetta dello Sport di oggi.

Audero

Il quotidiano torna con precisione su quanto accaduto domenica pomeriggio. E precisa un aspetto determinante per la vicenda. Si legge infatti: "L’appartenenza dell’arrestato ad un preciso gruppo ultras conferma come il 19enne fosse profondamente radicato nel contesto della tifoseria organizzata. Motivo per cui le autorità hanno scelto di punire per intero la curva nerazzurra e non soltanto l’autore materiale del folle gesto che avrebbe potuto causare conseguenze ben peggiori".

Leggi anche
Retroscena Corsport: “Nessuno dei giocatori dell’Inter rimpiange il fatto che...
GdS – Inter non ha allungato la rosa, ma Chivu l’ha allargata: il suo segreto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA