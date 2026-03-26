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CdS – Inter, le contropartite per Bastoni non scaldano: base d’asta alta perché…

Inter Bastoni
L'aggiornamento sulla questione che riguarda il difensore nerazzurro dal quotidiano capitolino
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Presto vedremo quanto serie sono le intenzioni del Barcellona su Bastoni. Perché l'Inter non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi elementi cardine. Lo ribadisce anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

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"La base di partenza è alta. E nemmeno l'ipotesi di inserimento di contropartite sembra scaldare l'Inter. Perché si tratta di un giocatore unico nel suo genere, la cui partenza potrebbe per fino spingere la squadra di Chivu a cambiare modulo di fronte alla difficoltà nel sostituirlo. Questo spiega bene le pretese legittime del club nerazzurro, confortato anche dalla scadenza del contratto nel 2028, non così imminente".

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