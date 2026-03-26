Presto vedremo quanto serie sono le intenzioni del Barcellona su Bastoni. Perché l'Inter non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi elementi cardine. Lo ribadisce anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport:
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CdS – Inter, le contropartite per Bastoni non scaldano: base d’asta alta perché…
L'aggiornamento sulla questione che riguarda il difensore nerazzurro dal quotidiano capitolino
"La base di partenza è alta. E nemmeno l'ipotesi di inserimento di contropartite sembra scaldare l'Inter. Perché si tratta di un giocatore unico nel suo genere, la cui partenza potrebbe per fino spingere la squadra di Chivu a cambiare modulo di fronte alla difficoltà nel sostituirlo. Questo spiega bene le pretese legittime del club nerazzurro, confortato anche dalla scadenza del contratto nel 2028, non così imminente".
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