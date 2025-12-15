"Salutate la capolista, ma con moderazione e cautela perché la vittoria dell’Inter a Marassi contro il Genoa è stata convincente fino a un certo punto. Un tempo per dominare, il primo, con i gol di Bisseck e Lautaro. Un altro per soffrire, la ripresa. L’Inter è andata sul 2-0, sembrava tutto fatto, poi ha staccato la spina e ha resuscitato il Genoa, perché gli ha concesso un gol per certi versi grottesco, una sorta di “vai tu che vado io” tra Akanji e Bastoni. In ogni modo, all’interista risultatista interesserà la sostanza, la cima della classifica in solitaria. L’Inter ha approfittato dello scivolone del Napoli a Udine e del rallentamento del Milan contro il Sassuolo a San Siro, ha sorpassato le concorrenti e si è istallata da sola in vetta, cosa mai successa nella stagione in corso. L’interista giochista, ammesso che ne esistano, si interrogherà sulle modalità dei tre punti genovesi", analizza La Gazzetta dello Sport.