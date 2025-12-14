Non sono state molte nel corso della storia le operazioni tra le due società, storicamente rivali in campo e fuori

L'ipotesi di uno scambio tra Khephren Thuram e Davide Frattesi sta facendo molto discutere i tifosi di Inter e Juventus. Non solo per questioni tecniche, tattiche o finanziarie, ma anche per una questione di rapporti tra le due società, che raramente hanno fatto affari insieme.

La Gazzetta dello Sport ricorda un precedente in particolare: "Si sa, il calcio italiano non riesce a fare sistema, almeno non come quello inglese, in cui il passaggio di giocatori tra top club arcirivali è continuo e con piena soddisfazione di tutti. Da queste parti, gli interisti che diventano juventini sono guardati male e accendono sempre tifosi e polemiche: per trovare conferma, non serve neanche scomodare il caso di Guarin, ripreso per i capelli mentre stava per prendere casa a Torino nello scambio con Vucinic. Questo caso, però, potrebbe avere contorni nuovi, ma molto dipenderà dal decisionismo bianconero: se la Juve deciderà di rinunciare senza troppi rimpianti a Thuram, allora sì che Frattesi potrebbe davvero diventare un soldato di Spalletti".