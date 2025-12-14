"Oltre i risultati e la classifica, spunta l’orgoglio. «Dicevano che eravamo falliti e finiti e invece siamo ancora qui». Quello che Chivu non dice è che non erano tanti quelli che credevano in lui. In pochi mesi, invece il tecnico rumeno ha portato tutti dalla sua parte. Con tanto lavoro e senza proclami. Quelli alla vigilia di sfida col Genoa, sono i primi della stagione. Appunto l’orgoglio di difendere un gruppo che non conosce mezze misure, vince o perde, soprattutto finora ha perso contro le squadre più forti. «Ma abbiamo sbagliato solo due tempi: il primo con l’Udinese e il secondo col Napoli, per il resto siamo sempre stati all’altezza dei nostri avversari, anche del Liverpool, che ci ha appena battuto».